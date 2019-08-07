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Зеленский призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса

Сегодня, 22:04

Президент обещает быть выступаю гарантом комфортной работы в Украине

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", – сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в среду вечером.

Зеленский также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины.

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"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", – сказал президент Украины.

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Зеленский также сказал, что до конца года в Киеве пройдет VIII заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черноморском регионе в пользу Украины.

Также писалось, что Эрдоган хочет, чтобы переговоры по ЗСТ Украины и Турции вышли на финишную прямую.

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инвестиции Турция Донбасс Зеленский Эрдоган

Источник: Интерфакс-Украина

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