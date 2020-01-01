Зеленский призвал украинцев к единству: Кресты на могилах солдат не соревнуются в патриотизме

Президент Владимир Зеленский во время новогоднего обращения призвал украинцев к единству – не эпизодически,когда это "надо", а каждый день.

Он отметил, что украинцы абсолютно разные, но не должны соревноваться в том, кто больший патриот.

"И как же нам, таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Мы все равно гордимся большими украинцами. Перестали ли бы мы их уважать, узнав, за кого на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если если бы Сковорода или Хмельницкий имели разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к "нормандскому формату"? Мы ценим их за другое. Потому ценим мы на самом деле другое. Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро (Чемпионат Европы по футболу – ред.). Все равно улыбаемся, уезжая ровной дорогой. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика или девочки. Мы счастливы, если влюблены – хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат, что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоязычные. И обычная домохозяйка. И успешный адвокат. И президент Украины", – сказал Зеленский.

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Глава государства сказал, что в истории Украины немало эпизодов, которые нас объединяют, и мы уже научились быть единой страной – но "эпизодически". Он призвал украинцев в новом году быть едиными каждый день. Это, по словам президента, должно стать новой национальной идеей в 2020 году.

"Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у которого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить", – резюмировал гарант.

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