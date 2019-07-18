Зеленский призвал возобновить достройку моста в Запорожье: подробности

Автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье" – один из самых известных долгостроев в городе

Фото: president.gov.ua

18 июля во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленскийосмотрел автотранспортную магистраль через реку Днепр в городе Запорожье. Это – один из самых известных долгостроев в городе.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Президент поставил задачу возобновить достройку моста как можно скорее – уже в начале 2020 года.

Строительство автотранспортной магистрали начато в 2004 году. Финансирование строительных работ прекратилось в 2014. Президент поинтересовался, сколько времени и средств потребуется для завершения строительства моста.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрея Ивко, на сегодня выполнено 35% строительных работ и проводится корректировка проекта строительства, которая должна завершиться к середине ноября и стоит 30 млн грн. Планируется изменить 50% проектной документации. После этого будет объявлен международный тендер на строительство, и строительные работы будут длиться приблизительно пять лет.

"Через пять-шесть лет мост нам не понадобится", – отметил президент.

Представители "Укравтодора" объяснили, что через два года можно завершить строительство первой очереди моста.

Глава государства призвал мэра Запорожья Владимира Буряка найти средства на завершение корректировки проекта.

"Корректировка проекта должна быть завершена до 15 ноября", – сказал президент, подчеркнув, что во время строительства моста стоит использовать отечественные материалы.

Согласно проекту, автотранспортная магистраль через о. Хортица соединяет правобережную и левобережную части г. Запорожья и включает: шесть транспортных развязок, 24 искусственных сооружения – это два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения, 14 эстакад, восемь путепроводов.

Напомним, что ранее Зеленский дал мэру Запорожья три месяца на решение проблем города.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами. Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

За последние пару недель глава государства был и на западе страны, на востоке, юге. Где-то он представлял новых чиновников, а где-то ругался сними и заставлял уволиться. Читайте подробней о рабочих поездках Зеленского по Украине.

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