Зеленский призвал Японию ввести безвизовый режим для Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с руководством японского парламента, в частности провел переговоры с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осимой и председателем Палаты советников (верхняя палата) Акико Санто, сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер традиционно поблагодарил японцев за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а также выразил уверенность в эффективности работы новосозданной депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Японией.

"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", – сказал Зеленский, который сегодня уже встречался с "японскими друзьями" Украины.

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Обсуждая вопросы сотрудничества между странами и инвестициях в Украину, Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. В свою очередь Зеленский надеется, что количество таких компаний будет и дальше расти.

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Спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Японии. В то же время Владимир Зеленский призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.

Как сообщали новости "Сегодня", глава украинского государства начал визит в Японию 21 октября и пробудет там до 24 числа. В первый день Зеленский встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

В 23 октября на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE) обсудил сотрудничество двух стран в высоких технологиях. Он заявил, что Украина намерена создавать технологии и продавать их в мире.

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