Зеленский призывает Раду рассмотреть закон об импичменте вне очереди

На прошлой неделе Зеленский внес законопроект об особой процедуре устранения президента с поста

Фото: president.gov.ua

Верховная Рада в ближайшие недели должна вне очереди рассмотреть законопроект главы государства Владимира Зеленского об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук во время согласительного совета.

По его словам, президент Украины настаивает на рассмотрении трех важных законопроектов, касающихся импичмента президента, выборов парламента и снятия неприкосновенности с народных депутатов.

"На прошлой неделе президент внес законопроект об особой процедуре устранения президента с поста – импичмент. Кроме этого, президент направил письмо председателю Верховной рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о неприкосновенности народных депутатов. На прошлой неделе мы внесли законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" (об обеспечении избирательных прав военнослужащих). Хочу обратиться с просьбой, что все данные вопросы требуют внеочередной подготовки и определены президентом как неотложные", - сообщил Стефанчук.

Напомним, глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Александр Черненко заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте президента будет рассматриваться в сессионном зале только после того, как выйдет время для подачи альтернативных законопроектов.

Как сообщалось, эксперты дали прогноз о том, какова судьба инициатив об импичменте президента.

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