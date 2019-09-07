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Зеленский про обмен пленными: Я и Путин выполнили все, что обещали

7 сентября, 14:22

По словам президента, Путин выполнил все свои обещания

После масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

Об этом он заявил в ходе брифинга в аэропорту "Борисполь" после встречи освобожденных украинских узников.

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"Я считаю, что первый этап выполнен. Я, как президент Украины, Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности. Формула была сохранена. Это были наши договоренности", – подчеркнул он.

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Кроме того, глава государства добавил, что "сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных".

По словам Зеленского, "некоторые люди не хотели", чтобы обмен состоялся и пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

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Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

"Все было в секрете, потому что мы знали, что не все хотят возвращения", – резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Путин Зеленский обмен пленными

Источник: Сегодня

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