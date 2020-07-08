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Зеленский продал недвижимость за миллионы гривен

8 июля, 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства совершил крупную сделку, заработав серьезную сумму денег

Президент Владимир Зеленский отметил в декларации продажу земельного участка и недвижимого имущества, на котором он заработал 13,5 миллиона гривен.

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Об этом свидетельствуют внесенные им данные в Единый госреестр деклараций.

Так, в декларации указывается, что президент получил доход за отчуждение недвижимого имущества 2 июля. Покупателем значится некая Валентина Кисель – ей обошлась президентская собственность в 12 миллионов 114 тысяч гривен.

Отметим, что внес он эти данные 7 июля. К выше указанным данным он также внес информацию о продаже земельного участка. Сумма сделки 1 миллион 356 тысяч, покупатель указан тот же.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский получил два админпротокола от НАПК. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло меры в отношении президента за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ранее Зеленский показывал свою декларацию за 2019 год, в которой указал информацию об имуществе, доходах, расходах. Так, семья Зеленских выплатила налоги в бюджет на сумму 3,6 млн гривен. Всего за первые полгода президентства его зарплата составила 208 787 грн.

А тем временем президент посетил сегодня охваченную пожарами Луганскую область. Смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

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недвижимость земля декларация Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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