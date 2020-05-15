Зеленский продлил санкции против российских соцсетей

Под санкциями в Украине остаются «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года о персональных специальных экономических санкциях.

Указ об этом опубликован на сайте главы украинского государства.

Напомним, что 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Тогда в него включили ряд депутатов российской Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда РФ. Также под украинский запрет попали российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", компании "Мейл.ру" и "Яндекс".

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Ограничительные меры коснулись компаний "1С" и ABBYY.

Уже в этом году Служба безопасности Украины обратилась в СНБО с предложением о продлении санкций еще на три года. СНБО Украины принял такое решение и направил его на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому для утверждения. Добавим, что Верховная рада Украины также приняла постановление с требованием продлить санкции против российских интернет-компаний.

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