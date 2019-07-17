Зеленский продолжает кадровые перестановки
В состав Национального совета по антикоррупционной политике вошли Иван Баканов и Максим Нефьодов
Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.
Соответствующий указ №523/2019 от 16 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.
Данным документом Зеленский ввел в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.
Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефьодова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал 22 кадровых указа, которыми освободил от занимаемых должностей глав районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Напомним, 13 июля Зеленский представил нового херсонского губернатора – Юрия Гусева и рассказал, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.
А 5 июля президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский продолжает кадровые перестановки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внеочередное заседание Рады: эксперты рассказали, соберутся ли нардепы в четверг
Политологи рассказали, готовы ли будут парламентарии поработать внеурочно
Будущий глава Пентагона назвал цели для Украины
Марк Эспер призвал Киев активнее борьба с коррупцией в "оборонке" и проводить более широкие реформы
Зеленский снял с должностей два десятка глав РГА в Киеве и трех областях
Глава государства продолжает увольнять представителе прошлой власти
Зеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации
Глава государства призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства