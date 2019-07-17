Зеленский продолжает кадровые перестановки

В состав Национального совета по антикоррупционной политике вошли Иван Баканов и Максим Нефьодов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.

Соответствующий указ №523/2019 от 16 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

Данным документом Зеленский ввел в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.

Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефьодова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал 22 кадровых указа, которыми освободил от занимаемых должностей глав районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Напомним, 13 июля Зеленский представил нового херсонского губернатора – Юрия Гусева и рассказал, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс.

А 5 июля президент посетил Донецкую область – визит был приурочен к освобождению Славянска и Краматорска от боевиков. Зеленский также определил главные задачи новому главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко.





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