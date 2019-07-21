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Зеленский голосует на выборах в Раду: онлайн-трансляция

21 июля, 12:07

Глава государства будет голосовать на избирательном участке в Оболонском районе столицы

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский отдаст свой голос на избирательном участке №800479 в Оболонском районе Киева на парламентских выборах.

На избирательном участке главу государства встречает большое количество журналистов.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, Зеленский, голосование

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