Зеленский прокомментировал арест Пашинского

Глава государства рассказал, что люди на улице думают об арестованном нардепе

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

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Президент Владимир Зеленский заявил, что не влиял на правоохранительные органы по делу народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого недавно арестовали. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Когда я пришел (к власти – ред.), я думал, мы на второй день будет всех сажать, всех коррупционеров. Но сначала все сказали, что президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. А если ходит по улице бандит и мне звонят и говорят, что этот человек убивает, врет, он был депутатом – я могу им (правоохранителям – ред.) сказать, где посадки таких людей? Я должен подбирать слова, ибо это будет влияние, но не дай бог это будет влияние на правоохранительные органы. Выйдите на улицу и спросите: "Пашинский бандит или нет?". Я даю вам 100%: 100 людей спросите – 100 людей скажут "да", – сказал глава государства.

Зеленский заверил, что абсолютно не влияет на дело Пашинского и не имеет отношения к его недавнему аресту.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября экс-нардепу сообщили о подозрении, а 7 октября суд взял Сергея Пашинского под стражу.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против экс-нардепа.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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