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Зеленский прокомментировал договоренность о новом перемирии на Донбассе

23 июля, 17:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства верит, что с 27 июля на фронте прекратят стрелять

Президент Владимир Зеленский заявил, что достигнутую договоренность о новом перемирии на Донбассе должны утвердить представители стран "нормандского формата". Об этом он сказал во время визита в Луганскую область, где вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой посетил пункт пропуска "Станица Луганская".

"Договорились к очень серьезному шагу для всей нашей страны – устойчивому прекращению огня. Сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторонами "нормандской группы", и верю, что все подпишут – это Украина, Франция, Германия и Россия, и с 27 числа наступит тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

В то же время представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Денис Казанский не верит в то, что Россия будет соблюдать режим тишины, напомнив, что оккупанты еще ни разу не соблюдали перемирие за все время войны.

Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов тоже приветствовал договоренность о прекращении огня с 27 июля, но возмутился другим вопросом – он нервно отреагировал на решение Киева не проводить выборы в ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс перемирие Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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