Охрана президента попала в аварию: появилась реакция Зеленского
На днях микроавтобус Volkswagen Transporter из президентского кортежа попал в аварию в Запорожской области
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в случае вины сотрудников Управления государственной охраны в аварии, они будут привлечены к ответственности. Об это он написал на своей странице в Facebook.
Он назвал случившееся недопустимым и пообещал, что в ситуации разберутся.
"Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО (Управления государственной охраны), которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И, слава Богу, что все остались живы", – сказал Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях кортеж Зеленского попал в ДТП в Запорожской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в аварию.
Также глава государства ответил на возмущение киевлян из-за того, что недавно кортеж парализовал движение транспорта на Позняках. Все были уверены, что это президент Украины решил "проскочить" без пробок, в то время, как огромное количество автомобилей оказалось в "заторе". Зеленский объяснил, что это был за кортеж, и заявил, что "президент – такой же участник движения, как и все".
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