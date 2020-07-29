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Зеленский прокомментировал нарушение перемирия на Донбассе

29 июля, 12:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев готов сделать все, чтобы сохранить режим прекращения огня

Украина полностью выполняет договоренности по сохранению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Что касается устойчивого прекращения огня… Это главный пункт в минском процессе, это главный пункт не только на заседаниях "нормандской четверки", это главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Без прекращения огня ничего не будет", – сказал он.

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При этом президент отметил, что на Донбассе фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков. В случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

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"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие… Что касается той стороны, все будет зависеть от Российской Федерации. Смогут ли они все контролировать, смогут ли – самое главное – придерживаться тех договоренностей, которые у нас были", – добавил президент.

Ранее на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау озвучила условия режима тишины.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс перемирие Владимир Зеленский прекращение огня режим прекращения огня

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