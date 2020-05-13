Зеленский прокомментировал принятие банковского закона

Закон был трудным, но в решающий момент депутаты выстрадали его

Президент Владимир Зеленский сегодня приходил в Верховную Раду, чтобы обратиться к депутатам перед принятием важного закон о банках №2571-д. Этот закон позволит получить Украине миллиарды долларов. Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

Он напомнил, что закон был трудным, но в решающий момент депутаты "выстрадали" его.

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов США", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламент запустил специальную процедуру рассмотрения законопроекта о банках, поскольку к нему было подано ранее больше 16 тысяч поправок. Принятие закона могло затянуться на месяцы, но депутаты сделали это за один день. Законопроект №2571-д в СМИ часто называют "антиколомойским", отмечая, что его главная цель – сделать невозможным возврат ПриватБанка бывшим акционерам. Но на самом деле документ касается вовсе не одного банка, а сразу всех. Читайте подробней, что предполагает закон о банках.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама