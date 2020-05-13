Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости политики

Зеленский прокомментировал принятие банковского закона

13 мая, 16:40

Сергей Мартынец

Закон был трудным, но в решающий момент депутаты выстрадали его

Президент Владимир Зеленский сегодня приходил в Верховную Раду, чтобы обратиться к депутатам перед принятием важного закон о банках №2571-д. Этот закон позволит получить Украине миллиарды долларов. Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

Он напомнил, что закон был трудным, но в решающий момент депутаты "выстрадали" его.

"Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов США", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании парламент запустил специальную процедуру рассмотрения законопроекта о банках, поскольку к нему было подано ранее больше 16 тысяч поправок. Принятие закона могло затянуться на месяцы, но депутаты сделали это за один день. Законопроект №2571-д в СМИ часто называют "антиколомойским", отмечая, что его главная цель – сделать невозможным возврат ПриватБанка бывшим акционерам. Но на самом деле документ касается вовсе не одного банка, а сразу всех. Читайте подробней, что предполагает закон о банках.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

банки Верховная Рада закон Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречу
Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили провел первую встречуПолитика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
В НАБУ объяснили, почему закрыли одно из дел против экс-замминистра Грымчака
В НАБУ объяснили, почему закрыли одно из дел против экс-замминистра ГрымчакаПолитика
Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина
Верховная Рада приняла решение о выходе из карантинаПолитика
Открытие воздушных ворот Украины: когда летим за границу и можно ли сейчас покупать билеты
Открытие воздушных ворот Украины: когда летим за границу и можно ли сейчас покупать билетыУкраина
Жесткий карантин оставят только в некоторых регионах: премьер-министр раскрыл подробности
Жесткий карантин оставят только в некоторых регионах: премьер-министр раскрыл подробностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...