Зеленский прокомментировал рост цен на медицинские маски и экспресс-тесты

В Украине производители и поставщики завысили цены на маски и экспресс-тесты, считает президент

У власти будет отдельный разговор с производителями и поставщиками масок и экспресс-тестов масок из-за спекулятивных цен. Об этом на выездном заседании Кабмина заявил президент Владимир Зеленский, который ранее сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет обсуждаться вопрос закрытия границ.

"Будет обсуждено обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек – речь и о масках, и экспресс-тестах. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей. В некоторых аптеках цена тестов превышает 10 тыс. грн. Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями и поставщиками относительно спекулятивных цен", - сказал он.

Зеленский также отметил, что, согласно докладу министра внутренних дел Арсена Авакова, в "Борисполе" сегодня арестовали большую партию медицинских масок.

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"Утром в Борисполе арестовали груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим. Это один груз, два случая. Сейчас маски конфискованы. Уголовное производство имеет место, будут отвечать. Я считаю, что эти маски должны работать на украинцев", - сказал Арсен Аваков и добавил, что маски пытались вывезти вопреки решению правительства, которое запретило экспорт масок.

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Ранее в эфире одного из телеканалов замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Антимонопольный комитет Украины займется проверкой стоимости средства индивидуальной защиты и другой продукции, которую используют для противодействия заболеванию коронавирусной инфекции.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предложил собрать народных депутатов на внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрозы коронавируса. Как известно, в стране уже введен общенациональный карантин.

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