Зеленский прокомментировал ситуацию с делом "сына Байдена"

/ Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него расследование дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma – Ред.) является одним из многочисленных дел, о которых он говорит во время встреч с лидерами различных государств, и он даже не знает его деталей.

"Расследование дела ("сына Байдена" – Ред)? – Генеральная прокуратура. Пусть расследует все дела. Я даже не знаю очередности этих дел. Я даже не знаю, честно, скажу вам откровенно, деталей этого дела", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что на различных встречах лидеры других государств говорят с ним о тех или иных уголовных делах. "Есть люди, которые у нас в тюрьме. Есть украинцы, которые под судом или в тюрьмах в других странах. Например, с премьер-министром Италии я говорил о возвращении нашего Маркива. Я каждый день говорю о таких кейсах", – пояснил он.

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Зеленский указал, что просто дело, связанное с сыном Байдена, в США является очень громким. "А для меня это одно из тех многочисленных дел, о которых я говорю с лидерами других стран, если они у меня спрашивают. Президент Турции говорил мне о рейдерстве, например. Очень много таких дел. Когда я получаю такую информацию от того или иного лидера, я просто передаю ее всем нашим органам. Иногда эти дела много лет расследуются или не расследуются – я не знаю, почему", – сказал он.

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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