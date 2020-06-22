Зеленский прокомментировал ситуацию с судом над Порошенко

Глава государства Владимир Зеленский считает хайпом и "политическим театром" ситуацию с уголовными производствами, в которых фигурирует пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко. По мнению действующего гаранта, его предшественник просто пытается выставить себя жертвой "политический репрессий". Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

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Президент опроверг политическую мотивированность уголовных производств в отношении Порошенко.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу – местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр. Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", – сказал Зеленский.

Отметим, что команда экс-президента и он сам заявляют о политическом преследовании. На Западе также предупредили Киев воздержаться от политических репрессий.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела Порошенко, в котором рассматривалась мера пресечения для политика. Изначально прокуроры просили арест с возможностью залога, но теперь подали новое ходатайство.

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