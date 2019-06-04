Зеленский прокомментировал слухи о дефолте

По словам президента, это продуманные акции

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский называет слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине, сообщается в микроблоге Администрации президента в Twitter.

"Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", – сказал Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Ранее новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил: "Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", – сказал он на брифинге в Киеве.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что возможный дефолт приведет к серозным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население страны. Гройсман подчеркнул, что задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.

Как сообщалось, в январе 2019 года Министерство финансов утвердило программу управления государственным долгом. Общие выплаты были предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн. Позже Минфин обновил план выплат – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн.

При этом госдолг Украины опустился до безопасного уровня – ниже 60%. Так, по итогам первого квартала 2019 года отношение госдолга к ВВП составило 59%. В начале 2019 года показатель составлял 60,9%.

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