Зеленский прокомментировал слухи о шантаже США: Трамп отреагировал

Американский президент считает, что слова его украинского коллеги подтверждают его правоту в споре с демократами

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

Скандал вокруг июльской телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом не испортит отношения двух стран.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Киеве 10 октября.

"У меня не было отношений с Дональдом Трампом до этого случая и после него тоже не будет. Но у нас есть отношения с США и действующим президентом. И я верю, что из-за этого случая, наши отношения не станут хуже", – считает Зеленский.

В ответ на это Трамп заявил, что сказанное его украинским коллегой должно положить конец скандалу о давлении Белого дома на Киев.

"Только что президент Украины очень категорично заявил, что президент Трамп не оказывал давления и абсолютно ничего не делал плохого. Он использовал самые категоричные выражения. Это должно положить конец афере демократов, но этого не будет, потому что демократы и СМИ помешались", – написал Трамп на своей странице в Twitter.



Кроме того, Зеленский также подчеркнул, что "не испытывал давления" со стороны американского президента во время их разговора по телефону, что также не осталось без внимания Трампа

"Это должно немедленно положить конец разговорам об импичменте", – написал он в другом "твите".

Более подробно об "украинском скандале" в Соединенных Штатах и его возможных последствиях для Киева вы можете узнать в материале "Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама