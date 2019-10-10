Зеленский прокомментировал стычку добровольцев с полицией на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский встретился с ветеранами войны на Донбассе и объяснил им ситуацию с разведением сил в районе Петровского и Золотого, против которого они протестуют. Об этом он говорил во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Мы должны 100% контролировать границу. Но как? Нужно садиться за один стол переговоров. Не будет разведения – не будет "нормандского формата". Вот и все. Теперь это зависит и от нашей стороны", – сказал он.

Зеленский считает недопустимым вмешательство посторонних лиц в процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Он назвал это неправильным подходом и неправильно, когда в Золотом есть вооруженные люди, кроме ВСУ и полиции.

"Пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет … С ветеранами нужно разговаривать, объяснять свою позицию. Я вчера (9 октября) встречался с ветеранами, там все были – Нацкорпус, "Азов", и все другие… Я им говорю: парни, представьте себе, что вы мне предлагаете, как мне говорить с Россией? Вы хотите, чтобы это была игра в "Покер", где они знают мои карты. У меня должны быть какая-то стратегия, я должен к чему-то готовится… Или вы хотите, чтобы все знали – где у нас войска, когда мы идем, куда отводим, когда мы наступаем. Ну как я могу всю информацию рассказать? Мне нужны преимущества, а полностью рассказать все наши планы – это не преимущество, это проигрыш", — объяснил глава государства.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения добровольцев с полицией. Группа противников разведения сил пыталась проехать в направлении Золотого, но правоохранители отказались их пропускать.

Позже в МВД рассказали детали инцидента. Стало известно, что в стычке пострадал один правоохранитель, а также были изъяты несколько охотничьих ружей.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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