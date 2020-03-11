Зеленский прокомментировал тяжелый бой на Донбассе и гибель военных

Президент посоветовал оккупантам не думать, что ВСУ будут просто терпеть обстрелы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал эскалацию ситуации на Донбассе, где 10 марта был подбит грузовик ВСУ и погибли украинские воины. Об этом он сказал во время представления нового министра обороны.

"Вчера в зоне ООС вражеские войска атаковали украинские позиции, применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Кроме того, враг совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений ООС. К сожалению, трое наших бойцов погибли. Мои соболезнования их родным и близким", – сказал он и предложил почтить память погибших минутой молчания.

Зеленский отметил, что он делает все ради мирного урегулирования конфликта на Донбассе, но заверил, что украинские военные будут жестко отвечать оккупационным войскам.

"Но я не советую противнику думать, что наше желание к миру ослабляет нашу способность дать отпор – это не так. Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", – подчеркнул глава государства.

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Президент сообщил, что сейчас разрабатывается внедрение церемонии чествования погибших героев, которые отдают свою жизнь за Украину. Он надеется, что таких церемоний будет как можно меньше.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", за вчерашний день ВСУ потеряли убитыми и ранеными 11 человек. Это произошло и в результате обстрелов боевиками из запрещенного вооружения, и после попадания вражеской ракеты в грузовик украинских защитников. Позже стало известно о гибели еще одного бойца, который скончался уже в госпитале.

В то же время ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика. Бойцы сил ООС заметили, как вражеский расчет ПТРК пытается покинуть огневую позицию, и нанесли удар по боевикам, нанеся серьезный урон.

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