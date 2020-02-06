Зеленский прокомментировал возможное увольнение Авакова

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На возможную отставку главы МВД Арсена Авакова может повлиять ход расследований резонансных убийств в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет результата от министра внутренних дел.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На вопрос журналистки, закончился ли испытательный срок министра, которому отводилось времени до нового года, он ответил: "Я не знаю, нечего вам сейчас ответить".

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"Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат. Реальный, не на словах, а действенный. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Надо результат", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", представители МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершения убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

Также недавно произошли подвижки в расследовании дела об убийстве участницы боевых действий на Донбассе, добровольца из батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой, которая трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха под Киевом. По автомобилю, в котором она была, открыли огонь из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу. Оружие преступники бросили на месте. Однако 12 января нынешнего года правоохранители задержали подозреваемых в ее убийстве. Все подробности задержания предполагаемых убийц Окуевой.

Также недавно в Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк. Позже болгарский суд арестовал Алексея Москаленко (Левина), а украинская сторона работает над его экстрадицией. Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку облили кислотой. Концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожженным около 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: 4 ноября Катя Гандзюк умерла. Ей было 33 года.

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