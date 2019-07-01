Зеленский просит Кабмин привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерства иностранных дел РФ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павел Климкин. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, такое решение Владимир Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал Главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе от украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Андрей Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать Главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации по 24 морякам.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс – без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", – подытожил Андрей Богдан.

Напомним, что на брифинге 27 июня Зеленский довольно эмоционально раскритиковал министра Климкина за то, что вынужден узнавать о внешнеполитических действиях Украины из интернета.

В то же время президент не может и сменить главу МИД – несмотря на заявление Климкина об отставке и положительном решении комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардепы дважды не смогли отправить его в отставку.

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