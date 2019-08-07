Зеленский просит Турцию помочь в освобождении узников Кремля

Более сотни политических заключенных незаконно удерживаются в тюрьмах России и Крыма

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых турецкий лидер в очередной раз отметил поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Кроме того, главы государств обсудили вопросы Минских переговоров, войну в Донбассе и защиты прав крымских татар в Крыму.

"В России и оккупированном Крыму незаконно удерживается более 100 заключенных. Просим, ​​чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождения. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", – подчеркнул глава государства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черноморском регионе в пользу Украины.

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