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Зеленский просит Турцию помочь в освобождении узников Кремля

Сегодня, 22:20

Более сотни политических заключенных незаконно удерживаются в тюрьмах России и Крыма

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых турецкий лидер в очередной раз отметил поддержку территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Кроме того, главы государств обсудили вопросы Минских переговоров, войну в Донбассе и защиты прав крымских татар в Крыму.

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"В России и оккупированном Крыму незаконно удерживается более 100 заключенных. Просим, ​​чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождения. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", – подчеркнул глава государства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как Турция поможет изменить ситуацию в Черноморском регионе в пользу Украины

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Источник: Сегодня

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