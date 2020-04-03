Зеленский просит усилить контроль за украинцами на Пасху

Пасха в этом году припадает на 19 апреля – аккурат на время действия карантина

Пасха попадает на время действия карантина, и украинцам нельзя будет массово отмечать праздник в общественных местах. Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании обсудил вопрос контроля выполнения гражданами карантинных мер, сообщает Офис главы государства.

Президент обсудил с чиновниками дополнительные меры по обеспечению безопасности украинцев во время пасхальных праздников. В частности, рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха – это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь самых близких", – сказал Владимир Зеленский.

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Ранее президент Украины пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Владимир Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник.

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Напомним, сегодня Кабинет министров усилил карантинные меры. Теперь появились новые ограничения на передвижения в общественных местах. В частности, запрещается собираться компаниями. Читайте подробней, что будет запрещено в Украине с 6 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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