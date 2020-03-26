Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее принялся за усовершенствование работы СБУ, назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский в среду своим указом уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

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Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова – начальником управления СБУ в Черниговской области.

Еще своим указом в среду Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной – заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

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