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  1. Новости политики

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

26 марта, 04:33

Елена Вус

Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее принялся за усовершенствование работы СБУ, назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, Зеленский в среду своим указом уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

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Президент также назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области, Павла Ревунова – начальником управления СБУ в Черниговской области.

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Еще своим указом в среду Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной – заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Служба безопасности доказала свою возможность достойно противостоять любым вызовам.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

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СБУ назначения Владимир Зеленский перестановки заместитель

Источник: Сегодня

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