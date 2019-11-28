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Зеленский провел переговоры с Меркель: что обсуждали

28 ноября, 16:42

Лидеры созвонились незадолго до предстоящего "нормандского саммита"

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель предстоящий саммит Нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандской формате 9 декабря этого года", – гласит опубликованное 28 ноября заявление.

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Прочие подробности беседы двух лидеров не приводятся.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Нормандской четверки", чтобы обсудить вопрос мирного решения войны на Донбассе. По словам главы государства, он хочет конкретики в прекращении войны.

Кроме того, украинский президент также назвал главную цель переговоров в "нормандском формате": услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам. Насчет выборов в ОРДЛО, Зеленский утверждает, что это возможно только после вывода российских войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Германия переговоры Украина Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка

Источник: Сегодня

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