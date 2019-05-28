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Зеленский провел переговоры с новоизбранным президентом Литвы

28 мая, 15:36

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Президент пожелал Гитанасу Науседе успехов в развитии Литовского государства. Он также поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны. Глава государства отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества.

"Президент Украины и его литовский коллега договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты", – сообщили в АП.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украины.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", – обозначили его позицию в представительстве Литвы в ЕС.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Литве на президентских выборах победил бывший глава центрального банка страны Гитанас Науседа.

Напомним, нынешнего президента Литвы Далю Грибаускайте в 2015 году Институт мировой политики признал наилучшим лоббистом Украины в мире. 


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Тег Литва, Зеленский, Науседа

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