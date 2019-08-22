Зеленский провел переговоры с премьером Британии: о чем шла речь

Борис Джонсон обещает не допустить восстановления "Большой восьмерки", пока Кремль продолжает агрессию

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Фото: AFP

На предстоящем саммите стран "Большой семерки" во французском Биаррице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит против возвращения России в этот формат.

В этом глава британского правительства лично заверил президента Украины Владимира Зеленского во время состоявшейся 22 августа телефонной беседы.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, "была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность".

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"Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы", – добавили у Зеленского.

Борис Джонсон заверил президента Украины в том, что на предстоящем саммите "семерки" он продемонстрирует позицию Лондона по поводу возвращения России в G7.

Помимо того, Зеленского пригласили посетить Соединенное Королевство с официальным визитом, также поздравили с Днем Независимости. Джонсон также пожелал успехов и процветания народу Украины.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одного из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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