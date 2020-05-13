Зеленский провел переговоры с президентом Австрии: о чем говорили

Президенты обсудили сотрудничество стран во время пандемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил внеочередное заседание Верховной Рады, провел телефонный разговор с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе переговоров президенты обсудили сотрудничество стран во время пандемии COVID-19, в частности вопросы взаимной эвакуации граждан, которая стала примером успешного двустороннего сотрудничества.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинцам, которые испытали трудности с эвакуацией", - отметил Владимир Зеленский.

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Ван дер Беллен также поздравил Владимира Зеленского с принятием парламентом закона о банках.

Украинский президент поблагодарил Австрию за поддержку в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

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Президенты двух стран также договорились обсудить возможности проведения ранее запланированных мероприятий после стабилизации ситуации с коронавирусом в обеих странах.

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Ранее сообщалось, что в Австрии отменят режим самоизоляции и откроют рестораны.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Австрии подтверждено 15 997 случаев заражения COVID-19, умерли 624 человека, выздоровели 14 304.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине зафиксировано 16 424 случая COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 439 человек. В общем 3716 пациентов уже выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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