Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Зеленский провел телефонные переговоры с Туском: о чем говорили

29 августа, 14:46

Стороны обсудили ход и основные результаты саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа

Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской

Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Были обсуждены ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в. Биаррице (Французская Республика). Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к "Группы семи", - говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

Реклама

Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В тренде
Сколько квартир ввели в эксплуатацию в Украине: появились итоги за полгода

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что вместо того чтобы за счет России восстанавливать формат "Большой восьмерки", членам G7 лучше позвать в качестве гостя на следующий саммит Украину.

Об этом он сказал 24 августа перед началом ежегодной встречи лидеров стран "Большой семерки". Он напомнил о причинах, по которым Россию позвали в G7 изначально: Европа верила, что Кремль будет развивать страну по пути "либеральной демократии, верховенства права и прав человека".

Напомним, президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Зеленский Туск G7

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция
Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляцияПолитика
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция
Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика

Новости партнеров

Loading...