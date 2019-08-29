Зеленский провел телефонные переговоры с Туском: о чем говорили

Зеленский и Туск вместе побывали в Станице Луганской / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Были обсуждены ход и основные результаты саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа в. Биаррице (Французская Республика). Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к "Группы семи", - говорится в сообщении.

Также президент Украины поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению нашего государства принять участие в следующем саммите G7 в США в 2020 году.

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Со своей стороны Дональд Туск заверил в неизменной позиции ЕС в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что вместо того чтобы за счет России восстанавливать формат "Большой восьмерки", членам G7 лучше позвать в качестве гостя на следующий саммит Украину.

Об этом он сказал 24 августа перед началом ежегодной встречи лидеров стран "Большой семерки". Он напомнил о причинах, по которым Россию позвали в G7 изначально: Европа верила, что Кремль будет развивать страну по пути "либеральной демократии, верховенства права и прав человека".

Напомним, президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

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