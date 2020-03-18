Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши: подробности

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее подписал важные законы по борьбе с коронавирусом, провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основной темой разговора стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

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Глава украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей.

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

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В ответ на обращение главы Украинского государства Аджей Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Ранее стало известно, что украинцев из Польши эвакуируют спецпоездами.

Напомним, что от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей лечатся 12 украинцев. Двое мужчин в Польше, еще двое зараженных обнаружили в Италии, пятерых – в Германии и по одному – в Объединенных Арабских Эмиратах, Молдове и Доминиканской Республике.

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