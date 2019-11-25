Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

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Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся вечером в понедельник, 25 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность недавнего возвращения РФ украинских кораблей.

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Также украинский гарант отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

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Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоится 9 декабря в Париже, где впервые за три года соберутся лидеры Нормандской четверки.

Ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко убежден, что победой Украины по результатам встречи в "нормандском формате" можно будет считать результат, который улучшит позиции Украины по Донбассу в сравнении с ныне существующими Минскими соглашениями.

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