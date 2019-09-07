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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

7 сентября, 23:27

Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

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Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Напомним, сегодня в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Напомним, что на обмен пленными уже отреагировали украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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