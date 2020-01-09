Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии: подробности

Речь шла о крушении украинского авиалайнера в Иране и сотрудничества Украины и ЕС

/ Фото: president.gov.ua

В четверг, 9 января, вечером президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", – отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

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Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

Кроме того, президент выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса Жозепом Боррелем.

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Зеленский также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина – ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", – сказал президент.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они, в том числе 11 украинцев, погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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