Зеленский провел встречу с главой УГКЦ Святославом: о чем говорили

6 апреля 2020 в помещении Офиса президента состоялась рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Встреча состоялась по инициативе президента.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и Церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника – Пасхи.

Президент отметил активную роль УГКЦ в противодействии распространения этой смертельно опасной болезни. Однако было подчеркнуто, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в нашем обществе, а потому ответственность церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности сейчас является особенно весомым.

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Глава страны пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью.

Блаженнейший Святослав поблагодарил Зеленского за оценку усилий Церкви в противодействии распространению этой опасности. Президента проинформировали об обращении Главы УГКЦ, направленное к верующим, чтобы максимально участвовать в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения вербы и пасхальных корзин в в формате онлайн-трансляции.

Архиерей вспомнил также о своем видеообращение к греко-католикам, в котором он призвал отнестись с пониманием к тому, что в Вербное воскресенье и на пасхальные службы веующие в храмы попасть не смогут.

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Отдельно Блаженнейший Святослав направил просьбу к Президенту о необходимости поддержки "Общественного вещания" и важную роль Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее центральных и региональных телевизионных, цифровых и радиоплатформ для распространения трансляций пасхальных богослужений по всей Украине. Эфир Общественного вещания, особенно в нынешних обстоятельствах, является важным инструментом для обеспечения участия верующих в пасхальных богослужения в своих домах во всех уголках Украины.

"Живое телевидение", как ресурс УГКЦ, в свою очередь открыто к сотрудничеству как с "Общественным вещанием", так и со всеми другими телеканалами в этом деле. Чем более доступными мы сможем сделать теле- и радиотрансляции пасхальных служб и обеспечить их максимальное распространение, тем лучше нам удастся убедить верующих остаться для молитвы дома", - говорится в сообщении.

В завершение встречи обе стороны согласовали формат сотрудничества между церковными и государственными органами в различных областях Украины и обменялись пожеланиями веселых праздников Пасхи и крепкого здоровья.

Напомним, Кабинет министров усилил ограничения на время карантина в Украине. Новым постановлением правительства запрещено и проведение праздничных мероприятий, и собираться компаниями. Новые ограничения действуют до 24 апреля, а Пасха в этом году – 19 числа.

Ранее президент Украины пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Владимир Зеленский рассказал, как будем отмечать праздник.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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