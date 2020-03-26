Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами парламентских фракций и групп накануне внеочередного заседания Верховной Рады.

Как сообщили на его официальном сайте, встреча была посвящена максимальной явке депутатов для принятия важных законов.

"Глава государства подчеркнул лидерам фракций и групп важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы и парламент должен помочь их преодолеть", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в мире и Украине сложилась сложная ситуация, и руководство страны делает немало, чтобы уберечь граждан от коронавируса, и "вопрос не только в масках и медицине".

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"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу (28 марта – Ред.) проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в такие нелегкие времена", – заявил он.

Кроме того, Зеленский обсудил с лидерами фракций возможную повестку дня и рассказал о предложенных инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.

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Также президент сообщил о мерах, которые предпринимает государства для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Рады будут обсуждать введение чрезвычайного положенияв стране из-за коронавируса.

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Стоит добавить также, что в эксклюзивном интервью спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию.

По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

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