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Зеленский провел "зачистку" в Антимонопольном комитете: уволены три чиновника

5 июля, 12:39

Глава государства устроил кадровую чистку в АМКУ и взялся за государственных уполномоченных

Фото: facebook.com/amc.gov.ua
Фото: facebook.com/amc.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении из Антимонопольного комитета троих чиновников, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Согласно части первой статьи 10 закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: освободить Вовка Андрея Михайловича от должности заместителя председателя Антимонопольного комитета – государственного уполномоченного", – говорится в указе.

Еще двумя указами Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ Валерия Плюховича и Агию Загребельскую.

Отметим, что в 2015 году пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Вовка и Плюховича на выше указанные должности.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля президент уже провел назначения и увольнения в Службе безопасности. Сначала он снял с должности главу спецслужбы в Донецкой и Луганской областях, а потом Зеленский назначил троих чиновников в СБУ.

Также недавно Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии. Вместо уволенного ранее Юрия Аллерова глава государства своим указом на его место поставил его бывшего заместителя. Кроме того, были проведены и другие кадровые перестановки в Нацгвардии.


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Тег увольнение, указ, АМКУ, Зеленский, Антимонопольный комитет

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Сегодня

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