Зеленский проверил, как в Одесской области идет "Большая стройка": фото

Президент ознакомился с инфраструктурными проектами, которые реализуются в регионе

В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы № 1 города Южного. Восстановление стадиона осуществлено в рамках программы "Большое строительство". Ремонтные работы на спортивной площадке проведены впервые с 1979 года, когда была построена школа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Прекрасный стадион. Это очень важно. Главное, что это важно для деток. И что вся команда – и органы местного самоуправления, и Министерство инфраструктуры, и Укравтодор – то, что мы обещаем, мы завершаем. Поэтому очень рад, что завершено строительство этого стадиона в рамках нашей программы", - отметил Зеленский.

Реконструкция, в частности, включает обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силовой площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Кроме того, обустроена трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение.

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Благодаря реконструкци две школы, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить спортивные соревнования.

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В ходе ознакомления с инфраструктурными проектами, которые реализуются в Одесской области в рамках программы "Большое строительство", глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков доложил президенту, что среди знаковых объектов – мост через Хаджибейский лиман. Это долгострой, который возводится уже 12 лет.

"Сейчас работает подрядная организация, планируем в конце августа – начале сентября открыть первую половину – три полосы. Весной следующего года планируем открыть (мост. – Ред.) полностью, и тогда все шесть полос будут работать", - сообщил руководитель Укравтодора.

Второй крупный объект региона – трасса М-05 Киев – Одесса.

"Уже подписано кредитное соглашение с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком, сейчас разрабатывается проектная документация. Это будет капитальный ремонт 314 километров от Одессы, а дальше идет нормальная дорога. Строительство начинается в следующем году", – отметил Александр Кубраков.

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Еще одна важная дорога для области – это Р-33, которая соединит шесть районов. Протяженность трассы в Одесской области – 110 км.

"Уже есть первые участки, которые мы ввели в эксплуатацию. В этом году планируется сделать 50 километров", – сказал руководитель Укравтодора.

В Одесской области в 2020 году в рамках программы "Большое строительство" будет восстановлено 163 км дорог государственного значения.

Ранее сообщалось, что областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

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