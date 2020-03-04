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Зеленский раскритиковал таможню: Нужно собирать деньги, а не лайки

4 марта, 17:02

Татьяна Власенко

Президент заявил, что контрабанда полностью не исчезла

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинской таможни. По его словам, контрабанда в отрасли полностью не исчезла.

"За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд грн, из них 13 млрд грн – это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал президент, выступая в Верховной Раде.

Напомним, Владимир Зеленский на 4 февраля инициировал внеочередное заседание парламента, на котором должны рассмотреть перезагрузку Кабмина.

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Более подробно читайте в материале: Отставка Гончарука и обновление Кабмина: что известно на данный момент.

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В свою очередь ранее Новая таможня отчиталась, что в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил, которые в денежном выражении составили 192 млн гривен.

При этом в ведомстве сообщили, что штрафы стали крупнее. "Почти в четыре раза вырос средний размер штрафов по одному делу", – сказали в пресс-службе.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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президент таможня Владимир Зеленский

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