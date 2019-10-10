Зеленский сказал, когда в Украине легализуют марихуану

/ Фото: Pixabay

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Вопрос о легализации марихуаны в Украине не является актуальным для властей, поэтому власти его пока что не рассматривают.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 10 октября.

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"Сейчас не идет речь о легализации каннабиса", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что многие люди хотят заниматься подобным бизнесом в Украине, но данный вопрос может решаться только после гарантирования того, что речь идет о медицинской марихуане.

"Это очень острые вопросы. Я не хочу, чтобы завтра сказали, что мы разрешили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это?" – задал президент встречный вопрос.

По его словам, украинские власти столкнулись со множеством проблем, поэтому "те, кто хочет, потерпят".

"Есть вещи, которые не ко времени. Я считаю, что это сейчас не приоритет. Мы не выписали все связанные с этим риски, мы не знаем, готово ли наше общество. Нас сейчас не нужно сравнивать, например, с Канадой, где это можно, с другими странами. Мы еще не готовы", – считает Владимир Зеленский.

Он добавил, что на данный момент власти борются с наркотиками, поэтому вернуться к рассмотрению этого вопроса можно будет, когда в Украине снизится уровень наркомании.

При этом Зеленский заявил, что не знает ни о каком законопроекте о легализации медицинского каннабиса, который бы регистрировали в Верховной Раде.

Напомним, комитет по правам человека Верховной Рады прошлого созыва поддержал петицию о легализации в Украине медицинского каннабиса.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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