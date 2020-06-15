Зеленский распорядился выплатить страховку медикам, пострадавшим от COVID-19

Президент Владимир Зеленский ранее поддерживал идею застраховать всех медиков, работающих с COVID-19. Сегодня во время совещания с чиновниками он призвал правительство как можно скорее осуществить страховые выплаты медработникам, которым установлена инвалидность из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Наши медики – герои, это несомненно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", – сказал глава государства.

Зеленский также напомнил, что скончавшиеся от коронавируса медики приравниваются по своему статусу к военнослужащему, следовательно, их семьи имеют право на компенсацию.

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Президенту сообщили, что необходимые для страховых выплат документы уже готовы.

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"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях. Также мы должны понимать, что сегодня не только от медиков, но и от каждого из нас зависит, насколько быстро Украина справится с последствиями эпидемии и сможет вернуться к привычной жизни. Поэтому надо придерживаться указанных карантинных норм даже после смягчения", – подчеркнул Зеленский.

Напоследок глава государства поставил задачу министру инфраструктуры закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая Верховная Рада застраховала медиков от коронавируса. Депутаты приняли закон, согласно которому медики могут рассчитывать на страховую компенсацию в более чем 600 тысяч гривен, если им была установлена инвалидность из-за болезни COVID-19.

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