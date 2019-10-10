Зеленский рассказал, будет ли обнародован его разговор с Путиным

Глава государства объяснил, почему в Украине не получится провернуть ситуацию со стенограммой, как в США

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский против рассекречивания телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

По его словам, раскрытие разговоров в президентом РФ может навредить переговорам по мирному процессу и освобождению пленных.

"Я не готов опубликовывать мои разговоры. Я даже не опубликовал свой разговор с господином Трампом. Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких раздумий на тему нарушения "красных линий". Но тактика – это тактика, стратегия – это стратегия. И я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любой страны. Это что-то новое. <...> Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом очень сложным, детальным, но реальным – возвращением людей. <...> К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Есть ли желание получить от этого такой результат и больше никогда не иметь возможности вернуть наших пленных? Что я скажу их семьям, что меня попросили журналисты или просто люди? Такая игра. А я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, потому что знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны. Более того, если какие-то люди через СМИ начнут меня просить что-то опубликовывать, я начну опубликовывать разговоры этих людей с любыми другими лидерами. Но я этого не делаю. Потому что я думаю, что это в целом неправильно", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал депутатский запрос на имя главы Офиса президента Андрея Богдана с просьбой рассекретить стенограмму разговоров Зеленского с Путиным.

А вот вице-президент США Майк Пенс не возражает против публикации стенограмм своих разговоров с Зеленским: "Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома".

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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