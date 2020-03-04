Зеленский рассказал, чего ждет от нового правительства

В Украине за последние годы было много правительств с разными лозунгами, отметил гарант

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое правительство должно сделать невозможное для улучшения жизни в стране. Об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

"Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное. Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь таким и будет следующий Кабинет министров. За эти годы у нас было много правительств – правительство технократов, и правительство "казнократов", правительство спасения, правительство крепких хозяйственников. Я верю, что у нас, наконец, появится, именно правительство для людей", – сказал Зеленский и объявил о кандидатуре на должность премьера Дениса Шмыгаля.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Его отставку поддержали 353 народных депутата. В свою очередь сам уже экс-глава Кабмина рассказал о достижениях и отметил, что шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы правительства. Гончарук выступил с последним словом.

Накануне президент Владимир Зеленский предложил "Слуге народа" назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Смотрите также вступительное слово Зеленского в парламенте:

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Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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