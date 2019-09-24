Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

Глава государства также рассчитывает на как можно скорейшую встречу в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский от встречи с американским коллегой Дональдом Трампом ждет удачных переговоров. Об этом он сказал во время встречи с представителями украинской общины в США, передает Офис главы государства.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", – сказал он во время визита в Нью-Йорк и подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

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Говоря о ситуации с переговорами по Донбассу, президент рассчитывает на встречу "нормандской четверки" в ближайшее время. В то же время он понимает, что переговоры с лидерами Франции, России и германии будут сложными.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", – добавил президент Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины прибыл в США 23 сентября, где пробудет до 26 числа. Он примет участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч, в том числе и с Трампом 25 сентября. В тот же день запланировано и его выступление. В Украине же большие ожидания от встречи президентов, но известно, что к президенту США не так просто найти подход. Читайте все подробности о визите Зеленского в США и встрече с Трампом.

В то же время в Украине отмечают, что очень важно на встрече с президентом США донести, что мы очень ценим действующую Администрацию, но в американские выборы вмешиваться не будем и заинтересованы в сотрудничестве и с демократами, и с республиканцами. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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