Зеленский заявил о послаблении карантина после 24 апреля

"Частично, те отрасли, которые для нас важны, будут открываться", - заявил глава государства

С 24 апреля карантинные меры могут быть ослаблены.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Будет карантин. С правительством 24 числа мы выйдем с обществом с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу. Частично, те отрасли, которые для нас важны, будут открываться. Частично может быть послабления в мае по поводу транспорта", – заявил президент.

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По словам президента, такие вещи будут, если не будет очень большой волны.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в украинских городах возобновит работу, когда Кабинет министров начнет снимать карантинные ограничения, однако не ранее июня. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее источник сообщил, что карантин в Украине продлят до середины мая, но ослабление карантина затронет только работающих граждан.

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