Зеленский рассказал, что будет, если членов его команды заподозрят в "темных делах"

Глава государства заверил – в его команде все профессионалы и без связей с олигархами

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию рассказал, что без колебаний расстанется с любым из членов своей команды, если тот будет заподозрен в "темных делах".

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild.

Он пояснил, что его команда состоит из профессионалов, которые не замешаны в коррупционных делах и не имеют связей со старыми политическими элитами.

"Это люди, которым я доверяю, потому что я работал с ними в бизнесе и во время политической кампании, люди, которые доказали, что им можно доверять, которые не подвержены влиянию олигархов или какой-либо части старой элиты. Они преданы будущему Украины, которое мы стремимся строить вместе. Они знают мою позицию. И если кто-то из моей команды попадет под подозрение в участии в темных сделках или компромиссах, наши пути немедленно будут разделены", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", после инаугурации, которая состоялась 21 мая, президент начал активную кадровую политику. В Администрацию президента он привел свою команду, с которой шел на выборы. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

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