Два дня крепких рукопожатий: Зеленский рассказал, что делал на Донбассе

Президент Владимир Зеленский, который два дня провел на Донбассе , много слушал, задавал непростые вопросы и смотрел в глаза разным людям. Об этом глава государства пишет на своей официальной страничке в Facebook.

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"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", – напомнил он и заметил, что это были два дня крепких рукопожатий.

"Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую", – продолжает украинский лидер, который за два дня проехал 100 километров по линии разграничения.

"Хочешь проверить режим тишины – езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой – в первой половине 2020-го и как оно сейчас", – пишет Зеленский.

По его словам, один боец ​​признался, что ему "дико" слышать тишину.

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"Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно соблюдала режим прекращения огня", – подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что дальше – вновь предстоят тяжелые переговоры.

"Нормандия" – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирие и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", – подытожил глава государства.

Напомним, ранее министр оборон Андрей Таран рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс .

Также сообщалось, что Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ:

Видео: Офис президента

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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