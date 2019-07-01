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Зеленский рассказал, что означает разведение сил в Станице Луганской

1 июля, 08:35

Президент призвал всех не поддаваться панике и провокациям и дать возможность армии и дипломатам выполнять свою работу


Президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на участке в районе Станицы Луганской может быть первым шагом для длительного прекращения огня на Донбассе. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Сегодня произошло важное событие. Сегодня в Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила и зафиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю. Это, мне кажется, первый шаг для длительного прекращения огня по всей линии разграничения, который осуществился благодаря разблокированию минского процесса", – сказал он.

Президент отметил, что только время и конкретные шаги смогут подтвердить всем, что стороны выполняют свои обязательства.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что мы завтра прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны появилась", – добавил Владимир Зеленский.

Президент призвал всех не поддаваться панике и провокациям и дать возможность нашим воинам, нашей армии и дипломатам выполнять свою очень сложную работу.

"Давайте сохранять спокойствие. Никакой "зрады" нет. Победы пока тоже, к сожалению нет. Но, мне кажется, это первый наш небольшой реальный успех", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.


27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", – подчеркнули в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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Тег Зеленский, Станица Луганская, разведение сил

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Сегодня

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